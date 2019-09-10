В Заводоуковске владельца батута оштрафовали за травмированного ребенка

В Заводоуковске суд оштрафовал предпринимателя, по вине которого на батуте травмировался 6-летний ребенок.

В июне 2019 года индивидуальный предприниматель установил надувной аттракцион в центре города.

"Он не обеспечил безопасность использования аттракциона. В связи с этим 9 июня 6-летний мальчик упал с фигуры батутного комплекса на поверхность батута, получив закрытый перелом хирургической шейки правой плечевой кости, который причинил тяжкий вред его здоровью", — значится в материалах уголовного дела.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В ходе предварительного расследования он возместил ущерб ребенку. В результате суд оштрафовал мужчину на 150 тыс. рублей.