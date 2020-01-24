В Тюмени осудили управляющего батутным центром, где погибла девушка

В Тюмени вынесен приговор управляющему батутным парком в ТРЦ "Тюмень Сити Молл", где год назад погибла 17-летняя девушка.

Трагедия произошла 5 января 2019 года в помещении батутного центра. Девушка, находясь на батуте, совершила несколько сложных прыжков с переворотами. При выполнении очередного сальто она упала на полотно батута, получив травму шеи. В результате травмы, осложнившейся нарушением функций дыхания, девушка погибла.

"Во время нахождения потерпевшей на батутах и выполнения ею прыжков никто из инструкторов не присутствовал рядом и не запретил выполнять сложные акробатические элементы", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело было возбуждено по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти).

Суд приговорил управляющего батутным центром к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Удовлетворены исковые требования потерпевших в сумме 1 млн рублей.