Под Тюменью нашли мошенника с подставной пилорамы

В Тюменском районе задержан 42-летний мужчина, который подозревается в мошенничестве. Он арендовал неисправную пилораму в поселке Боровском и похищал деньги клиентов, не выполняя заказы.

В интернете мужчина опубликовал объявление о продаже пиломатериала по заниженной цене. Один из первых заказчиков внес предоплату за доски и брус в размере 70 тыс. рублей. В срок товар поставлен не был. По телефону исполнитель оправдывался тем, что у него поломалось оборудование, а потом просто перестал отвечать на звонки. Всего полиция установила пять таких эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба — более 300 тысяч рублей.

Возбуждены уже три уголовных дела по ч.2 ст.159 УК РФ. У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к совершению иных аналогичных преступлений.

Полиция просит всех граждан, обладающих такой информацией, обращаться в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону: 31-21-43 либо в дежурную часть полиции: 102.