Директора "Червишевское ЖКХ" судят за мошенничество в крупном размере

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении директора ООО "Червишевское ЖКХ". Он обвиняется в хищении из бюджета более 800 тыс. рублей.

В 2016 году директор представил в администрацию Тюменского муниципального района и в МУЖЭП села Онохино завышенную смету на ремонт двух рабочих колес и двух корпусов насосов. С МУЖЭП был заключен договор на ремонт насосного оборудования. Работы в сумме 1,6 млн рублей были оплачены в 2017 году за счет гранта администрации Тюменского района. По факту на покупку двух рабочих колес и двух корпусов было потрачено около 756 тыс. рублей. По версии следствия, разницу в 816 тыс. рублей похитил директор.

Мужчина полностью возместил причиненный ущерб, вскоре дело рассмотрит суд.