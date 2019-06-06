Тоболяк отдал мошеннику 90 тыс. рублей за "червонцы Николая II"

Фото: пресс-служба МО МВД "Тобольский"

В Тобольске в полицию с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Мужчина приобрел с рук якобы золотые монеты, которые на деле оказались сплавом недрагоценных металлов.

На улице неизвестный предложил ему купить "червонцы Николая II из золота 900-й пробы". Тоболяк решил, что переплавит их на коронки для зубов. Злоумышленнику за них он отдал 23 тысяч рублей, а также купил для него телефон в кредит за 68 тыс. рублей. У специалиста он узнал, что купленные монеты не представляют никакой ценности. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет мошенника.

"Полицейские настоятельно не рекомендуют приобретать монеты и антикварные вещи у случайных знакомых. Злоумышленники покупают поддельные монеты в интернете для дальнейшей перепродажи под видом настоящих. Копии монет настолько качественно изготовлены, что даже специалистам требуется немало времени, чтобы установить подделку", — предупреждают в МО МВД "Тобольский".