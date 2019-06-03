Тюменец неделю переводил деньги аферистам, поверив, что победил в лотерее

Жертвой мошенников стал житель села Ярково Тюменской области. Мужчина перевел аферистам 270 тысяч рублей, рассчитывая получить несуществующий выигрыш в лотерее в размере 400 тысяч рублей.
Жителю Ярково позвонил неизвестный и убедил его, что он стал победителем лотереи.
"На протяжении недели мошенники под различными предлогами просили потерпевшего переводить денежные средства, при этом уверяли, что все деньги будут возвращены вместе с выигрышем", — сообщили в пресс-службе МО МВД России "Тобольский".
Злоумышленники даже прислали сертификат, якобы подтверждающий факт победы в лотерее. Уж отдав крупную сумму денег, мужчина понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет злоумышленников.
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