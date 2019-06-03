Юная тюменка пострадала, упав на штырь во дворе

15:43 03 июня 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени несчастный случай произошел накануне в одном из дворов. Девочка случайно упала на штырь и повредила шею. 

"Рана оказалась поверхностной — она не кровоточила и не представляла угрозы для жизни ребенка. Фельдшеры обработали место повреждения и наложили стерильную повязку, после — доставили маленького пациента в Областную клиническую больницу № 2", — сообщили в пресс-службе станции тюменской скорой помощи.

Всего за минувшие выходные, с 1 по 2 июня, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1333 жителям Тюмени и Тюменского района.

Теги: скорая помощь , травмы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2019