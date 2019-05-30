Мошенница выманила у тюменца крупную сумму на "лечение родственников"

В полицию Тюмени обратился местный житель, который заявил, что стал жертвой аферистки.

29-летний мужчина познакомился с девушкой в социальных сетях. Почти год новая знакомая занимала у тюменца крупные суммы якобы на лечение, которое требуется ее родственникам, и обещала вернуть деньги.

"Позже мужчина понял, что тюменка его обманывала и никаких операций родственникам не требовалось. Потерпевший попросил вернуть накопленную сумму в размере 200 тысяч рублей, на что получил отказ", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

21-летняя девушка была задержана на своей съемной квартире в Тюмени. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает до шести лет лишения свободы