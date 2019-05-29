В Тюменской области зарегистрировано почти 600 телефонных и онлайн-афер

За 4 месяца 2019 года в Тюменской области зарегистрировано 583 преступления, совершенных с использованием информационных технологий и мобильной связи. За тот же период 2018 года было зафиксировано 480 преступлений. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию организованной преступности в прокуратуре региона.

Мошенники входили в доверие к тюменцам, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов, пенсионного фонда и других социальных структур, и похищали у них деньги.

"Отмечена необходимость проведения профилактических мероприятий с жителями области, чтобы они не поддавались на уловки аферистов", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.