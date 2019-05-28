Тюменские врачи спасли женщину, которую проткнуло веткой

В Областную клиническую больницу №2 Тюмени поступила жительница села Казанское, которая получила серьезную травму в лесу.

62-летняя Танзиля Юсупова хотела дотянуться до куста дикой смородины, но потеряла равновесие и упала на осину поблизости. Сук проткнул лицо женщины почти насквозь — вошел справа в подглазничную область и уперся в кожу левой щеки с противоположной стороны.

Танзиля была в лесу одна и без телефона, однако не растерялась, отломила от дерева сук и, придерживая ветку рукой, добралась до деревни. Женщину отвезли в в медпункт, там фельдшер оказала ей первую помощь, после чего Танзилю доставили в ОКБ №2, к челюстно-лицевым хирургам. После диагностики женщину отправили на операцию. На удаление сучка диаметром почти 4 сантиметра челюстно-лицевому хирургу Денису Ермакову потребовалось полчаса.

"И сама пациентка, и медицинские работники, оказывавшие ей помощь до поступления в стационар, сделали абсолютно правильно, что не стали самостоятельно извлекать инородное тело — это могло привести к большой кровопотере и поставило бы под угрозу жизнь пострадавшей", — говорит челюстно-лицевой хирург ГБУЗ ТО "ОКБ №2" и лечащий врач женщины Александр Маринин.

Большим был риск нагноения, но благодаря профессионализму врачей осложнений удалось избежать. Несколько дней назад Танзилю выписали из стационара. У нее остался лишь небольшой шрам на лице, но, по заверению врачей, он со временем станет почти незаметным.

Фото предоставлено пресс-службой ОКБ №2