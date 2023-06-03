Мужчину, упавшего с 16 этажа, спасли травматологи в Тюмени

В приемное отделение ОКБ№2 экстренно поступил мужчина. Он выполнял работы по отделке фасада дома, страховочная система не соответствовала правилам. Случайно оступившись, он упал с высоты.

У мужчины диагностировали сочетанную травму, с подозрением на повреждение органов брюшной полости."Хирурги приняли решение о срочной диагностической лапаротомии брюшной полости. Команда травматологов провела оперативное лечение, фиксацию таза и левого бедра аппаратом Илизарова.

Когда состояние мужчины стабилизировалось, с него сняли аппарат и успешно выполнили комплексную операцию - остеосинтез бедра, костей голени и таза, а также вправили вывих кости правой стопы", - рассказал травматолог-ортопед взрослого стационара, к.м.н. Максим Рабченюк.

На данный момент пациент выписан в удовлетворительном состоянии и будет проходить дальнейшее лечение в травматологической поликлинике ОКБ № 2, уточнила Дарья Ямзина, пресс-секретарь Областной клинической больницы № 2.