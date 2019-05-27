В Тюмени наградили полицейского, спасшего женщину и ребенка от вооруженного мужчины

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Тюмени медаль "За отличие в охране общественного порядка" вручили полицейскому Владимиру Дроботу. Страж правопорядка спас семью от мужчины, который вооруженным ворвался к ним в квартиру.

Инцидент произошел в Тюмени в июне 2018 года в доме на улице Бабарынка. Сначала в полицию поступило сообщение о том, что в этом районе замечен мужчина с оружием в руках. На место происшествия выехал старший участковый Владимир Дробот. Вскоре с того же адреса в правоохранительные органы поступил звонок от женщины с просьбой о помощи. Она сообщила, что в квартиру проник неизвестный и несколько раз ударил ее ножом. В квартире находились ее внучки 2009 и 2011 годов рождения.

Старший лейтенант полиции Дробот постучал в дверь и потребовал от нападавшего покинуть чужое жилище и отпустить женщину и детей. Мужчина не согласился. Сосед женщины через открытое окно проник к ним в квартиру, взял на руки одного из детей, открыл дверь и выбежал на лестничную клетку. Владимир Дробот ворвался в квартиру и увидел, что мужчина удерживает вторую девочку, приставив нож к ее горлу. Неизвестный кричал, что зарежет ребенка.

Полицейский предупредил, что применит табельное оружие и потребовал отпустить девочку. Реакции не последовало, тогда участковый произвел прицельный выстрел в плечо мужчины. Увидев, что подозреваемый пытается ударить ребенка ножом, он выстрелил еще два раза. Владимир Дробот вместе с соседом потерпевшей вывели ребенка и бабушку из дома. Нападавший от огнестрельных ранений скончался на месте.

Следствие квалифицировало его действия как покушение на убийство. Уголовное дело было прекращено в связи с его смертью.

"Также была проведена служебная проверка, которая признала правомерным применение сотрудником табельного оружия, так как исключительно благодаря его действиям удалось спасти жизни потерпевших", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.