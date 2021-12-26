Тюменский реабилитационный центр "Родник" получил знак качества

20:31 25 декабря 2021
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Фото АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

Областной реабилитационный центр "Родник" стал победителем конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" 2021 года в номинации услуги для населения. Курортно-оздоровительные услуги центра были высоко оценены экспертной комиссией.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, 20 декабря состоялось торжественное вручение диплома и памятного знака от правительства Тюменской области. Итоги конкурса также размещены на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Знак "Лучшие товары и услуги Тюменской области" – высший знак качества на территории региона. Конкурс проводится для поддержки товаропроизводителей, стимулирования повышения качества и конкурентоспособности местных товаров и услуг.

Теги: награда , реабилитация , услуги
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