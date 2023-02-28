Сотрудницу АО "ТДСК" поощрили Благодарственным письмом Правительства Тюменской области

Фото пресс-службы правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил государственные награды РФ и Тюменской области, поощрения президента России, а также правительства региона 22 февраля, в преддверии празднования Дня защитника Отечества. Всего к наградам представлены 47 жителей региона, в их числе – сотрудник "Тюменской домостроительной компании".

Благодарственным письмом Правительства Тюменской области поощрили ведущего инженера отдела разработки смет планово-экономического управления АО "Тюменская домостроительная компания" Светлану Баранову. Она получила награду в торжественной обстановке из рук главы региона, сообщили в пресс-службе застройщика.

Также в этот день были награждены представители здравоохранения, образования, спорта, промышленности, нефтегазовой отрасли, дорожного строительства, правоохранительных органов, политические и общественные деятели Тюменской области.

"Все, кто находится сегодня в этом зале, своим трудом и талантом добились успехов. Ваш профессиональный путь и достижения – яркий пример верного служения Отечеству, Тюменской области и выбранному делу. Благодарю вас за личный вклад в развитие нашего региона и России!", – обратился к награжденным Александр Моор.