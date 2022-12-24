Медаль "Отцовская доблесть" вручили жителю Тюменского района за воспитание пятерых детей

Почетного звания и общественного признания удостоен многодетный отец Юрий Николаевич Пигузов, уроженец деревни Зырянка Тюменского района. В мае следующего года ему исполнится 80 лет.
Юрий Николаевич окончил Зырянскую семилетнюю школу, трудился разнорабочим в колхозе "Новый путь", трактористом, а затем бригадиром тракторного звена в совхозе "Успенском". Был членом райкома ВЛКСМ и его ревизионной комиссии. Дважды избрался депутатом сельского совета. Труженик награжден знаками отличия, почетными грамотами и медалями за профессионализм и высокие показатели. Его трудовой стаж – 57 лет.
Главным достижением тюменца можно назвать то, что они с супругой Ниной Ивановной достойно воспитали пятерых детей. Пигузовы всегда стремились к их всестороннему развитию, приучали к труду. Все дети получили образование, работают и сейчас уже имеют свои семьи, но не перестали помогать родителям, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.
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