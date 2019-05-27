Житель Ишима отдал мошенникам 55 тысяч рублей, пытаясь взять кредит

В Ишиме в полицию о хищении денег заявил местный житель. Деньги аферистам мужчина отдал, думая, что оформляет кредит.

Ишимец нашел в интернете сайт, предлагающий потребительские кредиты. Он оставил заявку и контактные данные. Ему позвонил менеджер и сообщил, что кредит одобрен, а для открытия счета надо перечислить деньги. Неизвестный, представлявшийся сотрудником банка, звонил еще несколько раз и просил перечислить средства для оплаты сбора пакета документов и курьерской доставки.

Ишимец переводил деньги и даже не замечал, что ему звонят с разных телефонных номеров. В сумме мужчина перевел мошеннику порядка 55 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленника.