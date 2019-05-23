Тюменец, пытавшийся пьяным убежать от ДПС, отправится в колонию

Ленинский районный суд Тюмени приговорил к реальному заключению 35-летнего местного жителя за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения.

16 сентября 2018 года на улице Пермякова водитель на Mazda 3 проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться и проехал мимо. Автопатруль ДПС отправился за ним. В какой-то момент водитель выбежал из машины, пытаясь скрыться от полицейских, но был задержан. От мужчины исходил резкий запах алкоголя, он наотрез отказался проверяться на состояние опьянения.

Было установлено, что в отношении тюменца уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ возбуждались уже трижды. Суд назначил ему полтора года колонии общего режима. На три года он лишен права управления транспортом.