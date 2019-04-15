Сердобольная тоболячка пришла на помощь мошенникам

В Тобольске в полицию с заявлением о хищении денег обратилась 67-летняя местная жительница.

На улице с ней заговорил незнакомый мужчина, который сидел в машине со своим приятелем. Неизвестный попросил женщину о помощи: якобы его брат попал в ДТП и ему требуется срочная операция. По словам незнакомца, нужную сумму для лечения должны были вот-вот перевести, но для этого необходим российский счет. Пенсионерка согласилась помочь и села в автомобиль к неизвестным.

Мошенники убедили женщину обналичить и закрыть имеющиеся у нее банковские счета и оставить только один, на который якобы должны были перевести деньги. Пенсионерка выполнила просьбу. Одного из них в ходе телефонного разговора будто бы заверили, что деньги уже отправлены на счет женщины, но они поступят только завтра.

"Ссылаясь на срочность операции, мужчины попросили пенсионерку занять им наличные денежные средства в сумме 53 тысяч рублей, пообещав, что завтра уже деньги поступят на ее счет. Доверившись мошенникам, женщина отдала денежные средства, но, не дождавшись их возврата, поняла, что ее обманули", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", полиция ведет розыск злоумышленников.