Тюменец напал на магазин с шилом

В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на один из сетевых магазинов.

Тюменец, угрожая шилом охраннику магазина, покинул торговую точку, открыто похитив продукты питания и средства гигиены. Мужчина был задержан по горячим следам в эти же сутки.

В отношении ранее судимого и нигде официально не трудоустроенного 32-летнего тюменца возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".