Тюменец напал на магазин с шилом

В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на один из сетевых магазинов.
Тюменец, угрожая шилом охраннику магазина, покинул торговую точку, открыто похитив продукты питания и средства гигиены. Мужчина был задержан по горячим следам в эти же сутки.
В отношении ранее судимого и нигде официально не трудоустроенного 32-летнего тюменца возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
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