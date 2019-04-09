В Тюмени судят дельца, который пытался сбыть 4 кг наркотиков

Житель Тамбовской области обвиняется в покушении на сбыт крупной партии наркотиков в Тюменской области.

Молодой человек договорился о сбыте запрещенных веществ с неустановленным лицом и в октябре 2018 года приехал в Тюмень, чтобы делать закладки. Преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области спустя всего несколько дней. Всего было изъято более 4 кг наркотических веществ. Вскоре дело рассмотрит суд, молодому человеку грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.