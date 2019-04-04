Мошенник, продававший двери, обманул 27 тюменцев

В Тюмени перед судом предстанет 41-летний местный житель, который под видом изготовления и продажи дверей похитил у клиентов порядка 2,4 млн рублей.

Мужчина действовал в областном центре в 2014–2016 годах. Он, занимая должность заместителя гендиректора, а потом и гендиректора организации, а также действуя от имени индивидуальных предпринимателей, заключал с тюменцами договоры поставки под предлогом изготовления и установки межкомнатных дверей. Полученные от клиентов деньги мужчина тратил по своему усмотрению и обязательств не выполнял. Обманутыми оказались 27 тюменцев.