Тюмень готовится к "Библионочи"

Всероссийская ежегодная социально-культурная акция "Библионочь" пройдет в Тюмени 19 апреля. Городские библиотеки начнут принимать гостей с 18 часов, мероприятия в них продлятся до 22 часов.

Как рассказали в МАУК "Централизованная городская библиотечная система", "Библионочь" в их учреждениях пройдет на четырех площадках. "Детская" площадка будет работать в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48), "Семейная" в Центре семейного чтения имени А.С.Пушкина (ул. Газовиков, 30), "Молодежная" — в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул.Червишевский тракт, 15, корпус 1) и "Центральная" — в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51).

Посетителей ожидают театральные постановки, музыка, танцы, игры, мастер-классы и многое другое. Вход свободный, ознакомиться с программой мероприятий можно будет на сайте Городской библиотечной системы, а также на страницах тюменских библиотек "ВКонтакте".