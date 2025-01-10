Библиотеки Краснодона от Тюменской области получили партию новых книг

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Около тысячи экземпляров книг для детской, юношеской и взрослой категории читателей получила Краснодонская городская центральная библиотечная система от Тюменской области в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко.

Ранее по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора и в рамках распоряжения правительства Тюменской области библиотекам Краснодонского округа уже было подарено свыше 6 тысяч книг и периодических изданий. Помощь в комплектовании и оформлении подарочной партии книг для читателей оказывает Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева.