Тюменец купил автомобиль у мошенников за 850 тысяч рублей

10:47 01 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени перед судом предстанет 41-летний житель Екатеринбурга за мошенничество с продажей автомобиля.

Мужчина с неустановленным подельником сговорился продать в Тюмени автомобиля Хонда СR-V 2011 года выпуска с липовыми номерами VIN и документами от него. На сайтах Avito и Drom.ru они разместили объявления о продаже машины. По объявлению откликнулись два тюменца.

На встрече с одним из них екатеринбуржец сказал, что автомобиль принадлежит ему и предоставил копию паспорта на другое лицо. Покупатель попросил оригинал паспорта, и мошенник резко уехал. Тюменец заявил об этом случае в полицию.

После этого екатеринбуржец позвонил второму покупателю и снизил цену автомобиля на 50 тысяч рублей. Покупатель, не заметив обмана, передал мошеннику за автомобиль 850 тысяч рублей. После этого к тюменцу приехали сотрудники полиции и сообщили, что купленный им автомобиль является "двойником" точно такого же автомобиля с такими же VIN и документами.

Вскоре дело рассмотрит суд.

Теги: автомобиль , мошенничество
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