Сотрудники МЧС спасли 8 человек при пожаре в тюменской многоэтажке

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В минувшее воскресенье, 24 марта, в многоквартирном доме по улице Чернышевского в Тюмени произошел пожар. Вызов поступил в 8:25.

По прибытии пожарных подразделений, через шесть минут после звонка, сотрудники МЧС было обнаружено, что произошел пожар в двухкомнатной квартире на 14-м этаже 14-ти этажного жилого дома.

Из зоны воздействия опасных факторов было эвакуировано 9 человек, 8 человек были спасены огнеборцами. Огнем была повреждена внутренняя отделка и имущество квартиры на площади 45 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось в 9:13.

Всего в тушении было задействовано шесть звеньев газодымозащитной службы, 48 человек личного состава, 13 единицы основной и специальной техники пожарно-спасательных частей Тюменского гарнизона, сообщили в региональном управлении МЧС.

В целом за минувшую неделю в Тюменской области произошел 41 пожар, 22 из них в частных домах и хозпостройках. 9 человек спасено. Основные причины бытовых пожаров – короткое замыкание электропроводки, нарушения связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей.