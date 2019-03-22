В Тюмени осужден серийный вор, забиравшийся в квартиры через окна

17:00 21 марта 2019
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Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 45-летнему уроженцу Свердловской области за 17 краж, совершенных в Тюмени, Тюменском районе и Ялуторовске.

Дважды судимый за кражи екатеринбуржец действовал в Тюменской области с мая 2018 года. Мужчина ночью бродил по городу в поисках квартир, расположенных на первом или втором этажах, с открытыми окнами или с установленными москитными сетками. Злоумышленник снимал сетки, забирался в квартиру и похищал деньги и ювелирные украшения. 

В сентябре 2018 года мужчина попался с поличным. На улице Одесской вора, спускающегося по газовой трубе со второго этажа, заметили полицейские. У него нашли только что похищенные из квартиры деньги, мужчина был задержан. Общий размер ущерба потерпевшим составил  свыше 390 тыс. рублей.

Суд назначил екатеринбуржцу четыре с половиной года колонии строгого режима. Суд удовлетворил 9 заявленных исков и взыскал в пользу потерпевших более 320 тыс. рублей.

Теги: кражи
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