В Тюмени осужден серийный вор, забиравшийся в квартиры через окна

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 45-летнему уроженцу Свердловской области за 17 краж, совершенных в Тюмени, Тюменском районе и Ялуторовске.

Дважды судимый за кражи екатеринбуржец действовал в Тюменской области с мая 2018 года. Мужчина ночью бродил по городу в поисках квартир, расположенных на первом или втором этажах, с открытыми окнами или с установленными москитными сетками. Злоумышленник снимал сетки, забирался в квартиру и похищал деньги и ювелирные украшения.

В сентябре 2018 года мужчина попался с поличным. На улице Одесской вора, спускающегося по газовой трубе со второго этажа, заметили полицейские. У него нашли только что похищенные из квартиры деньги, мужчина был задержан. Общий размер ущерба потерпевшим составил свыше 390 тыс. рублей.

Суд назначил екатеринбуржцу четыре с половиной года колонии строгого режима. Суд удовлетворил 9 заявленных исков и взыскал в пользу потерпевших более 320 тыс. рублей.