Тюменец избил супругу за то, что она выпивала без него

В деревне Криводаново Тюменского района возбуждено уголовное дело в отношении пенсионера, который избил свою жену.

Накануне инцидента пара распивала спиртные напитки. На следующее утро мужчина ушел по делам, а его жена продолжила пить алкоголь в компании соседей.

"Вернувшись домой и узнав, что супруга употребляла спиртное без него, фигурант набросился на пострадавшую с кулаками. Дебошир нанес несколько ударов супруге, после чего успокоился и ушел в другую комнату. Несколько дней спустя потерпевшая пожаловалась соседке на боль в ребрах и рассказала о случившемся. Обеспокоенная гражданка позвонила в скорую помощь", — сообщает пресс-служба МО МВД России "Тюменский".

64-летнему мужчине грозит уголовная ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.