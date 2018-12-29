Тюменцы принимали голос афериста за голос родственника и отдавали ему свои деньги

Перед судом предстанет 38-летний житель Новосибирска, который путем телефонного мошенничества выманил у жителей Тюменской области более 200 тысяч рублей.

Мужчина пользовался всем давно известной схемой: звонил на случайно набранные номера и, выдавая себя за внука, сына или зятя, говорил, что сбил пешехода и что нужно заплатить определенную сумму, чтобы избежать ответственности. Следом мошенник уже другим голосом представлялся сотрудником правоохранительного органа и требовал денег. Аферист запрашивал от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Если у потерпевших не было таких денег, он соглашался на меньшую сумму. Деньги переводились на банковские карты.

"Из шести лиц, которым в январе, феврале, марте и июле позвонил аферист, четверо поддались обману. Общий размер причиненного им ущерба составил более 200 тыс. рублей. Все пострадавшие пожилые люди. Троим из них мошенник вызывал такси, чтобы их довезли до банкомата", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Было возбуждено уголовное дело, мужчина по решению суда заключен под стражу.