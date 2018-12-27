Жителя Голышманово судят за серию поджогов домов

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

В Голышмановском районе перед судом предстанет 33-летний местный житель, который совершил поджог трех домов. В домах никто не жил, но их владельцам был причинен существенный ущерб.

В мае этого года мужчина в ночное время с помощью спичек поджег в сенях пустующего дома картонные коробки, в результате дом сгорел. Еще два поджога он совершил в течение одного дня в августе 2018 года. Мужчина поругался с сожительницей и пошел к двоюродной сестре. По дороге он поджег дом, а также еще один на обратном пути. Первый дом удалось потушить, во втором случае сгорели дом и баня. Все три преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения. Двум владельцам сгоревших строений был причинен ущерб в общей сумме более 400 тысяч рублей.

"Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза признала поджигателя вменяемым. По его словам, желание совершать поджоги возникает, когда он находится в состоянии опьянения. У мужчины зависимость от алкоголя средней стадии. Ему рекомендовано пройти курс лечения от алкоголизма", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Мужчина обвиняется по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога) и ч.3 ст.30 ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).