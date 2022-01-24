Суд приговорил к 20 годам в колонии строгого режима мужчину за убийство супругов и поджог

На основании вердикта присяжных заседателей Тюменский областной суд вынес приговор 58-летнему Артуру Лихтнеру и отправил его на 20 лет в исправительную колонию строгого режима. Суд также обязал осужденного компенсировать моральный и материальный вред родственникам погибших, сыновьям - в размере около 4,5 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Следствием установлено, что в ночь с 20 на 21 декабря 2020 года в селе Боровое Ишимского района фигурант дела в ходе ссоры в надворной постройке причинил мужчине телесные повреждения. Опасаясь, что супруга потерпевшего сообщит в правоохранительные органы, злоумышленник нанес ей на кухне бутылкой удары по голове. После этого он обложил тело каждого из супругов резиновыми колесами, облил их бензином, моторным маслом и поджег. Огонь уничтожил дом и хозяйственные постройки. Размер причиненного ущерба составил более 1,4 млн рублей. Тела сильно обгорели, в связи с чем экспертиза не установила причину смерти, пояснили в облпрокуратуре.

Лихтнер признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а, е, к" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). Помимо срока, суд взыскал с осужденного в пользу сыновей погибших более 4 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда, до исполнения приговора в части гражданских исков суд сохранил арест на Nissan X-Trail фигуранта дела. Приговор в законную силу не вступил.