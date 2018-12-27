Жительница Ишима отдала мошенникам миллион рублей

В Ишиме от действий афериста пострадала 48-летняя местная жительница. Доверчивая женщина за несколько месяцев перевела злоумышленнику в общей сумме миллион рублей.

Все началось с того, что она приобрела лекарство в интернете. Вскоре ей позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что за купленное лекарство ей полагается страховая выплата в размере 150 тысяч рублей. Но чтобы ее получить, надо оплатить налоговые пошлины — 30 тысяч рублей. Женщина перевела мошеннику деньги. Это продолжалось еще четыре месяца — "следователь" вновь и вновь просил оплатить новые "налоговые пошлины". Когда злоумышленник перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.