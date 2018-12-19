Тюменца осудили за завоз килограмма наркотиков под видом сувениров

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Запрещенные вещества в замаскированном виде мужчина получал из Санкт-Петербурга. Наркотические средства и психотропные вещества, запрятанные в сувениры из гипса, доставлялись в Тюмень экспресс-отправлениями через транспортную компанию. С октября 2017 года по январь 2018 года тюменец получил около одного килограмма запрещенных веществ.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, сбыть вещества молодой человек не успел, в начале 2018 года он был задержан сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области.

Суд приговорил тюменца к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. рублей в доход государства.