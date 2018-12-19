В суде рассмотрят дело о поджоге тобольского офиса судебных приставов

Тобольская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего бизнесмена, который в сентябре 2018 года осуществил поджог офиса службы судебных приставов.

После развода мужчина задолжал более 177 тыс. рублей на содержание двух своих несовершеннолетних дочерей, а также имел долги в бизнесе: сумма неуплаченных им налогов и страховых взносов составляла более 3,5 млн рублей, в связи с чем были возбуждены исполнительные производства.

Приставами был наложен арест на его автомобиль Lexus LX 570, а ему самому ограничен выезд за границу. При этом место хранения автомобиля мужчина менял, не давая приставам его реализовать. 28 сентября 2018 года из Тюмени приехал представитель оценочной компании, но пристав Lexus обнаружить не смог, в связи с чем исполнительные действия были перенесены на 1 октября. А ночью 30 сентября бизнесмен пришел с тремя самодельными зажигательными устройствами к офису службы судебных приставов на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Ремезова и установил их на окна трех служебных кабинетов, после чего поджег фитиля. Два устройства не сработали, а от одного случилось возгорание, которое вскоре было потушено прибывшими пожарными.

"Поджигатель в это время находился недалеко. Он дождался спецмащин и убедился в отсутствии "фатальных последствий", после чего покинул место происшествия", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В результате пожара было повреждено 106 исполнительных производств и уничтожено имущество службы судебных приставов на общую сумму 27,3 тыс. рублей. 4 октября мужчина был задержан и 5 октября заключен под стражу.

В ходе следствия он признал свою вину, заплатил долг по алиментам в сумме более 177 тыс. рублей и возместил ущерб приставам.