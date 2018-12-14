В Тюмени задержали мошенницу, которая может быть замешана в серии преступлений

Фото: УМВД по Тюменской области

Полиция областного центра задержала 34-летнюю тюменку, которая вошла в доверие к пожилой женщине и похитила у нее деньги. Есть основания полагать, что этот преступный эпизод не был единичным.

По словам 79-летней пенсионерки, в тот день незнакомка подошла к ней, когда она выходила из отделения банка. Пожилой женщине она сообщила, что является знакомой соседки, которая живет с пенсионеркой на одном этаже. Мошенница сказала, что соседка попросила через нее занять денег, чтобы та могла оплатить коммунальные услуги. Также незнакомка заверила, что долг в 3,5 тысячи рублей соседка вернет этим же вечером. Так и не получив денег обратно, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Задержанной за обман оказалась жительница Тюмени, у который уже была судимость за аналогичные преступления. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемая сообщила, что ранее неоднократно подходила к пожилым людям, входила в доверие, после чего путем обмана похищала деньги и имущество. В настоящее время тюменские полицейские устанавливают причастность подозреваемой к другим преступлениям", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Тех, кому обладает информацией о противоправных действиях тюменки, просят обратиться в дежурную часть УМВД России по городу Тюмени по телефонам (3452) 291-600 или 02.