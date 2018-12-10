Тюменские автоинспекторы задержали мужчину с 10 кг наркотиков

Автомобиль Toyota, за рулем которого находился 39-летний житель Хакасии, остановили на 124 километре автодороги Курган-Тюмень сотрудники ГИБДД. Поведение водителя было неадекватным: он сбивчиво и неуверенно отвечал на вопросы, не мог объяснить, с какими целями приехал в Тюменскую область, проявлял признаки нервозности и беспокойства.

При досмотре в багажнике машины автоинспекторы нашли черный пакет с 20 пакетиками порошкообразного и кристаллического вещества. Как показала экспертиза, мужчина вез 10 кг "синтетики" - около 50 тысяч разовых доз.

В беседе со следователем водитель иномарки рассказал, что наркотики приобрел в Прикамье для личного пользования и возвращался к себе на малую родину. Однако оперуполномоченные областного Управления по контролю за оборотом наркотиков считают, что фигурант является частью преступной схемы. Крупную партию наркотиков он приобрел для того, чтобы в дальнейшем разделить ее на меньшие части и передать закладчикам для сбыта в регионах Восточной Сибири.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30, ч. 5 статьи 228.1 Уголовного Кодекса РФ "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам". Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет. Ранее мужчина неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, сообщили в полиции Тюменской области.