Сотрудница почты гасила свои кредиты деньгами из кассы

Бывшая руководительница отделения почты в деревне Камышинка Абатского района предстанет пред судом за присвоение денег.

Было установлено, что женщина похищала деньги от реализации товаров на почте и тратила их на погашение кредитов. В период с сентября 2017 года по апрель 2018-го работница похитила порядка 133 тыс. рублей. Недостача была выявлена при инвентаризации. Начальницу отделения почтовой связи уволили в связи с утратой доверия, в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ходе следствия женщина добровольно вернула часть похищенной суммы. Вскоре дело рассмотрит суд.