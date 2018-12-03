Сотрудница почты гасила свои кредиты деньгами из кассы

Бывшая руководительница отделения почты в деревне Камышинка Абатского района предстанет пред судом за присвоение денег.
Было установлено, что женщина похищала деньги от реализации товаров на почте и тратила их на погашение кредитов. В период с сентября 2017 года по апрель 2018-го работница похитила порядка 133 тыс. рублей. Недостача была выявлена при инвентаризации. Начальницу отделения почтовой связи уволили в связи с утратой доверия, в отношении нее было возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ходе следствия женщина добровольно вернула часть похищенной суммы. Вскоре дело рассмотрит суд.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru