На тюменской стройке погиб рабочий

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке. Во время работ на объекте рухнула стена.

По сообщению СУ СК по Тюменской области, трагический инцидент произошел в нежилом помещении здания на улице Федюнинского вчера, 2 декабря. При обрушении стены на месте погиб 42-летний мужчина, работник ООО "Сибирь".

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрошено руководство подрядной организации, а также очевидцы инцидента.