При пожаре в многоэтажке на улице Кремлевской пострадали два человека

В Тюмени серьезный пожар случился вчера вечером в десятиэтажном доме на улице Кремлевской. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 19:02.
Пожарные были на месте спустя пять минут. Из дома было эвакуировано 35 человек, 12 спасены. Не обошлось без пострадавших — двое человек были доставлены в медучреждение в удовлетворительном состоянии.
По сообщению ГУ МЧС по Тюменской области, площадь пожара составила 18 квадратных метров.
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