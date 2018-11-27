При пожаре в многоэтажке на улице Кремлевской пострадали два человека

09:22 27 ноября 2018
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюмени серьезный пожар случился вчера вечером в десятиэтажном доме на улице Кремлевской. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 19:02.

Пожарные были на месте спустя пять минут. Из дома было эвакуировано 35 человек, 12 спасены. Не обошлось без пострадавших — двое человек были доставлены в медучреждение в удовлетворительном состоянии. 

По сообщению ГУ МЧС по Тюменской области, площадь пожара составила 18 квадратных метров. 

Теги: пожары
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