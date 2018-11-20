Тоболяку грозит уголовная ответственность за отстрел лебедей редкого вида

В Тобольске в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который был пойман на незаконной охоте. Мужчина застрелил две особи лебедя-кликуна. Птицы этой породы занесены в Красную книга, и охота на них запрещена почти на всей территории России.

В конце августа 2018 года в водах Абалакского заказника помощник капитана теплохода с палубы из своего ружья убил двух лебедей. По его словам, он сделал это, чтобы в дальнейшем употребить птиц в пищу.

"Сотрудники транспортной полиции установили, что мужчина осуществлял охоту на птиц, не имея даже разрешения на хранение охотничьего ружья. На вопрос правоохранителей, мужчина пояснил, что ружье он берет на борт с целью самообороны от диких животных, которые иногда, когда судно пришвартовывается, подходят к берегу", — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Сумма ущерба от убийства двух лебедей-кликунов, которые относятся в редким видам, составила более 11 тысяч рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, вскоре его рассмотрит суд.