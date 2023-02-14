Суд вынес приговор тюменцу, случайно застрелившему сына на охоте

Сладковский районный суд в Тюменской области приговорил 40-летнего местного жителя, по ошибке застрелившего вместо косули своего 10-летнего сына, к году исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 10 % ежемесячно, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Мужчина признан виновным в причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

Установлено, что 23 ноября 2022 года мужчина на берегу озера Малиново Сладковского района охотился на косулю, передвигаясь по зарослям камыша, он услышал звук, и дважды выстрелил их охотничьего гладкоствольного двуствольного ружья в сторону кустов, считая, что стреляет по косуле. Однако ранение получил ребёнок. После совершения преступления, мужчина принес мальчика домой, пытался оказать первую помощь, но безуспешно.

В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Гражданин по месту постоянного жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ранее не судим.