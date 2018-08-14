Под Тюменью погиб мотоциклист

Трагедия случилась 13 августа в поселке Богандинский. На улице Энергетиков в десятом часу утра опрокинулся мотоцикл ИМЗ. 46-летний водитель мотоцикла погиб. Обстоятельства ДТП выясняются. Права управления мотоциклом мужчина не имел.

Днем, около 11:00, в лесу неподалеку от 144-го километра автодороги Шадринск–Ялуторовск водитель со стажем менее года пыталась развернуть Subaru на поляне, а ее подруга, с которой вместе собирали грибы, позади автомобиля руководила маневрами. Но автоледи перепутала педали газа и тормоза и сбила женщину. У пострадавшей переломы позвоночника, ребер, другие повреждения и шок.

Еще одна малоопытная водитель на 45-м километре автодороги Тобольск–Вагай в 11 часу вечера на автомобиле Peugeot наехала на корову. У девушки травма головы, ушибы, ссадины лица, о состоянии животного не сообщается.

В Тюмени в восьмом часу вечера на улице Депутатской, 110 автомобилем Hyundai Elantra сбит 6-летний мальчик. Предварительно, ребенок вышел на проезжую часть из-за стоящих на парковке автомобилей. В результате ДТП мальчик получил ушибы и ссадины конечностей. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего в минувшие сутки на дорогах области в 8 дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек и 11 получили ранения разной тяжести.