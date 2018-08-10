На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП пострадал ребенок

13:06 10 августа 2018
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Серьезная авария произошла сегодня ночью в Тобольском районе. На 167-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись "Лада" и Opel.

"По предварительным данным, автомобиль "Лада" выехал на полосу встречного движения. Находившийся за рулем водитель в 2017 году был лишен права управления транспортными средствами", — сообщили в ОГИБДД МО МВД России "Тобольский".

В ДТП водитель "Лады" получил закрытую черепно-мозговую травму и перелома бедра. У несовершеннолетнего пассажира автомобиля Opel 2014 года рождения — закрытый перелом левого предплечья.

Обстоятельства аварии устанавливаются. 

Теги: ДТП , трасса
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