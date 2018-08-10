В Тюмени 4-летний мальчик выпал с балкона

11:05 10 августа 2018
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В областном центре проводится доследственная проверка по факту падения с балкона четвертого этажа малолетнего тюменца. Инцидент произошел накануне вечером в многоквартирном доме на улице Тульской, с высоты упал мальчик 2014 года рождения.

По сообщению СУ СК по Тюменской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Теги: дети , падение из окна , травмы
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