Тюменский полицейский, избивший задержанного, предстанет перед судом

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника патрульно-постовой службы управления МВД РФ по городу Тюмени. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, 28 января 2018 года полицейский в служебном автомобиле при доставке задержанного в отделение полиции нанес ему "множественные удары рукой по телу, причинив тем самым ему физическую боль, нравственные страдания и ссадины", сообщает СУ СК по Тюменской области.

Полицейский полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.