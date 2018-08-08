Тюменский полицейский, избивший задержанного, предстанет перед судом

17:35 07 августа 2018
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В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника патрульно-постовой службы управления МВД РФ по городу Тюмени. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, 28 января 2018 года полицейский в служебном автомобиле при доставке задержанного в отделение полиции нанес ему "множественные удары рукой по телу, причинив тем самым ему физическую боль, нравственные страдания и ссадины", сообщает СУ СК по Тюменской области.

Полицейский полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Теги: побои , полиция
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