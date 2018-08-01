В Тюмени сотрудница банка похитила деньги со счетов клиентов

В областном центре суд вынес приговор бывшей сотруднице банка, которая перед увольнением из организации похитила почти миллион рублей у клиентов.

В мае 2017 года 27-летняя женщина была принята менеджером по операционно-кредитной работе в тюменский офис одного из банков. Спустя несколько месяцев она написала заявление об увольнении, и в последний рабочий день похитила со счетов пяти клиентов более 995 тысяч рублей.

Работница выбрала клиентов, которые открывали счета не в Тюмени и долго не совершали никаких операций. Одна из клиенток, жительница Якутии, вскоре обратилась в местный офис банка, так как ей сообщили о кредитной задолженности. При проверке выяснилось, что долга нет, но со счета украдено почти 300 тысяч рублей. Вскрылись и другие факты хищения с остальными счетами, было возбуждено уголовное дело. Банк вернул клиентам деньги, а бывшая работница в полном объеме вернула деньги банку.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, суд признал женщину виновной в мошенничестве в крупном размере и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.