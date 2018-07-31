В Уватском районе директора школы подозревают в хищении денег

17:24 31 июля 2018
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В Уватском районе Тюменской области в мошенничестве подозревается  директор образовательного учреждения.

По версии следствия, женщина незаконно завладела денежными средствами, принадлежащими школе, используя должностное положение. Она составила фиктивные документы, которые позволили ей мошенническим способом перевести деньги с баланса учреждения на свой лицевой счет. Материальный ущерб школе составил 80 тысяч рублей. 

Директор была задержана сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отношении 45-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Расследование продолжается.

Теги: мошенничество
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