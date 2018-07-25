В Тюмени осудили вора, проникавшего в квартиры беспечных тюменцев

В областном центре суд вынес приговор мужчине, который забирался в квартиры тюменцев и выносил оттуда ценные вещи. Вору даже не приходилось вскрывать двери — хозяева по беспечности оставляли их незапертыми.

Так, жильцы одной из квартир часто не запирали двери, надеясь на свою собаку. Злоумышленник просто вывел животное на улицу, вернулся в жилище и похитил имущество. В ту же ночь в другом доме собака не помешала ему забрать деньги и ювелирные украшения. Всего с ноября 2017 года по январь 2018 года мужчина совершил в Тюмени двадцать краж, после чего был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Так как незадолго до этого 44-летний мужчина освободился из лечебно-исправительного учреждения в Иркутской области, где отбывал наказание за серию краж, на суде в его действиях был установлен особо опасный рецидив. На этот раз его приговорили к пяти годам колонии особого режима, сообщили в прокуратуре Тюменской области.