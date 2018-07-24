В Ялуторовске будут судить насильника, едва не задушившего свою жертву

В Ялуторовске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, который изнасиловал знакомую и намеревался расправиться с ней.

Инцидент произошел в июне 2018 года. Вечером в квартире на улице Гроховского мужчина и 29-летняя женщина распивали алкоголь. Ялуторовчанин захотел вступить со знакомой в половую связь, но та ему отказала. Тогда мужчина избил женщину и изнасиловал ее. Чтобы скрыть преступление, он, угрожая убийством, попытался задушить потерпевшую, однако ей удалось сообщить о случившемся в правоохранительные органы, насильник был задержан.

Как сообщает СУ СК по Тюменской области, сейчас мужчина обвиняется по п."б" ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).