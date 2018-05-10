В Тюмени злоумышленник обокрал два десятка незапертых квартир

В областном центре перед судом предстанет квартирный вор, который проникал в помещения, двери которых жильцы по беспечности оставляли открытыми. По данным следствия, с ноября 2017 года по январь 2018-го он совершил двадцать краж и одно покушение на кражу в незапертых квартирах.

Одни из потерпевших часто не закрывали дверь квартиры, надеясь на свою собаку. Вор вывел пса на улицу, вернулся обратно и украл из квартиры имущество. В ту же ночь уже в другом жилище собака не помешала злоумышленнику забрать деньги и ювелирные украшения.

Общий ущерб потерпевшим составил более 400 тысяч рублей.

13 января 2018 года мужчина был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий и заключен под стражу. Как сообщает прокуратура Тюменской области, в Тюмень он приехал после того, как освободился из лечебно-исправительного учреждения в Иркутской области, где отбывал наказание за серию краж.