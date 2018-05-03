В Тюменской области погиб 38-летний мотоциклист

13:05 03 мая 2018
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Вчера, 2 мая, на дорогах региона произошло восемь аварий, в которых девять человек пострадали, один человек погиб.

Первое в этом году смертельное ДТП с мотоциклистом произошло в деревне Варвара Ярковского района. На улице Центральной мужчина на мотоцикле не справился с управлением, мотоцикл съехал с проезжей части и опрокинулся. 38-летний водитель скончался на месте. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водительского удостоверения у мотоциклиста не было, он управлял мотоциклом без шлема. 

Аварии с участием мотоциклистов в этот день произошли в поселке Туртас Уватского района, в селе Пеганово Бердюжского и в поселке Винзили Тюменского района.

Теги: гибель , ДТП , мотоцикл
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